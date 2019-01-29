Отказ играть за сборную Украину: Свитолина сделала официальное заявление

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опровергла заявление Федерации тенниса Украины (ФТУ) о том, что она отказалась выступать за сборную Украины на Кубке Федерации по финансовым причинам.

"С удивлением прочитала заявление ФТУ о том, что не сыграю в Польше из-за денег. Безусловно, со стороны моего агента были переговоры с представителями сборной и это стандартная мировая практика, но финансы не были и не могли быть ключевым моментом в вопросе выступления за сборную. К сожалению ФТУ, сфокусировавшись на финансовом вопросе, видимо не услышала информацию о моей травме", — написала теннисистка у себя в Facebook.

По словам спортсменки, последние три матча в Мельбурне на Australian Open дались ей очень сложно из-за травмы.

"Мы очень долго взвешивали все за и против моего участия в Кубке Федерации, но советы врачей были однозначными. Выход на корт в Польше может усугубить повреждение и крайне негативно сказаться на дальнейшем сезоне. Еще минимум неделю мне не рекомендуется тренироваться. Мне очень жаль, что я не смогу помочь команде в Польше, но я прошу уважать мое решение и не делать в такой ситуации лишний пиар", - подытожила Элина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Свитолина без шансов проиграла в четвертьфинале Australian Open японке Наоми Осаке. Встреча завершилась со счетом 4:6, 1:6.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram