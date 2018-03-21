Упрек фаната заставил Шарапову сделать откровенное признание

Российская теннисистка Мария Шарапова призналась в серьезных проблемах со здоровьем после упрека болельщика.

Поклонник Шараповой пожаловался на то, что он несколько раз покупал билеты на турниры с ее участием, но она снималась с соревнований. "Мария делает это снова и снова. Я люблю ее и уважаю, но разочарован", — написал фанат в Twitter.

"Обычно я не распространяюсь о своих травмах, потому что это часть жизни профессионального спортсмена, и мы просто пытаемся справляться с ними. В последние месяцы меня беспокоило левое предплечье, за 30 минут до начала матча первого круга турнира в Индиан-Уэллсе мне делали местный наркоз на этом плече, чтобы я могла отыграть встречу без боли", — ответила Шарапова.

Теннисистка добавила, что врачи обнаружили в ее легких воздушный пузырь и запретили ей летать в течение трех недель. "Если вы думаете, что мне нравится постоянно делать МРТ, компьютерную томографию, делать уколы, посещать по пять врачей в месяц и сниматься с одного из моих любимых турниров, то могу сказать, что вы ошибаетесь", — подытожила спортсменка.

Как сообщал ранее "Обозреватель" в январе этого года Марию Шарапову загнобили в соцсети за "пьяное" фото.