Цуренко проиграла первой ракетке мира и "умерла"

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла в четвертьфинале престижного теннисного турнира в Цинциннати с призовым фондом 2,8 миллиона долларов. 29-летняя киевлянка уступила первой ракетке мира Симоне Халеп из Румынии - 6:4, 6:1.

После игры вторая ракетка Украины выложила снимок, на котором она обессиленная лежит на входе в свой номер.

"Упала и умерла", - комментируют фото болельщики.

Напомним, что в четвертьфинале Леся победила россиянку Екатерину Макарову - 7:6, 6:2. Выступление в Цинциннати уже гарантировало украинке, которая сейчас занимает 44-ю позицию в рейтинге WTA, как минимум 35-ю строчку