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Цуренко проиграла первой ракетке мира и "умерла"

5.8тЧитать новость на украинском

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла в четвертьфинале престижного теннисного турнира в Цинциннати с призовым фондом 2,8 миллиона долларов. 29-летняя киевлянка уступила первой ракетке мира Симоне Халеп из Румынии - 6:4, 6:1.

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После игры вторая ракетка Украины выложила снимок, на котором она обессиленная лежит на входе в свой номер.

"Упала и умерла", - комментируют фото болельщики.

Напомним, что в четвертьфинале Леся победила россиянку Екатерину Макарову - 7:6, 6:2. Выступление в Цинциннати уже гарантировало украинке, которая сейчас занимает 44-ю позицию в рейтинге WTA, как минимум 35-ю строчку

Персона
Леся Цуренко
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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