Упал в судорогах: жуткий инцидент на теннисном матче попал в эфир

Жутий инцидент произошел с 19-летним испанским теннисистом Николой Куном в первом круге супертурнира в Майами против представителя Германии Миши Зверева.

После победы в первой партии (6:2), во второй испанец вел 5:2, имел восемь матч-пойнтов и дважды подавал на победу, но уступил со счетом 5:7. В третьем сете организм Николы не выдержал такого стресса и отказал.

При счете 2:2 Кун упал на корт, корчась от дикой боли. Начались судороги и покинуть площадку он смог лишь с помощью своего физиотерапевта.

Tennis can be a BRUTAL sport 😥



2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp... Get better soon, Nicola 🙏#MiamiOpen pic.twitter.com/2psBLAyTre