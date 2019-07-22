Умер легендарный теннисист

Трехкратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде легендарный австралийский теннисист Питер Макнамара скончался в возрасте 64 лет.

Как сообщил друг семьи Дэвид Лоу, он умер в своем доме в Германии после продолжительной борьбы с раком простаты.

Питер Макнамара с китаянкой Ван Цян

Макнамара в дуэте с соотечественником Полом Макнами в 1979 году становился победителем Australian Open и дважды вигрывал Wimbledon – в 1980 и в 1982 годах. В одиночном разряде Макнамара выиграл 5 турниров за карьеру и был 7-й ракеткой мира. В составе сборной Австралии в 1986 году становился обладателем Кубка Дэвиса.

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После завершения игровой карьеры Макнамара был тренером таких известных теннисистов, как австралиец Марк Филиппуссис, болгарин Григор Димитров и китаянки Ван Цян.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по дзюдо британец Крэйг Фэллон умер на 37-м году жизни, сообщается на официальном сайте Федерации дзюдо Великобритании.

"С глубоким сожалением мы делимся этой печальной новостью с миром дзюдо. Чемпион мира Крэйг Фэллон, отец и сын, ушел из жизни в понедельник в возрасте 36 лет", - говорится в сообщении. Причина смерти Фэллона не уточняется.

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