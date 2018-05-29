УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Украинского теннисиста пожизненно дисквалифицировали

Читать новость на украинском

Украинский теннисист Дмитрий Баданов, пожизненно отстранен от выступлений и оштрафован на 100 000 долларов и за влияние на исход матчей.

Как сообщает авторитетный журналист Дэвид Пурдум, такое решение приняла антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit.

По словам Пурдума Баданов использовал в противоправных целях турниры серии в 2015 году в Тунисе и 2016-м в Египте.

Новости
Вез в поезде $17000: всплыли новые детали скандала с договорными матчами в украинском футболе

Как сообщал OBOZREVATEL, МВД раскрыло схему договорных матчей, в которую были вовлечены 35 клубов из 10 областей, в том числе пять команд представляют Премьер-лигу.

Читайте все новости по теме "договорные матчи" на Обозревателе.

Тема
договорные матчи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги