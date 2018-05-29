Украинского теннисиста пожизненно дисквалифицировали

Украинский теннисист Дмитрий Баданов, пожизненно отстранен от выступлений и оштрафован на 100 000 долларов и за влияние на исход матчей.

Как сообщает авторитетный журналист Дэвид Пурдум, такое решение приняла антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit.

По словам Пурдума Баданов использовал в противоправных целях турниры серии в 2015 году в Тунисе и 2016-м в Египте.

Ukrainian tennis player Dmytro Badanov banned for life for allegedly "contriving the outcome of a match at the ITF Futures F23 tournament in El Kantaoui, Tunisia in Sept. '15 and a match at the ITF Futures F26 event played in Cairo, Egypt in Sept '16," per Tennis Integrity Unit. — David Payne Purdum (@DavidPurdum) 29 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВД раскрыло схему договорных матчей, в которую были вовлечены 35 клубов из 10 областей, в том числе пять команд представляют Премьер-лигу.