Украинское дерби на US Open завершилось неожиданно быстро

Первая ракетка Украины Элина Свитолина добыла неожиданно простую победу на Открытом чемпионате США с призовым фондом $26 470 000.

Во 1/16 финала US Open 5-я ракетка мира из Одессы обыграла 19-летнею соотечественницу Даяну Ястремскую (32-й номер мирового рейтинга) – 6:2, 6:0.

Для Свитолиной эта встреча вышла легкой прогулкой. Была заметна невероятная разница в классе. Элина спокойно ждала ошибок от Даяны, которая их постоянно ей преподносила.

В первом сете, чтобы не обидеть молодую украинку, Элина подарила ей гейм, а потом еще один.

Во второй партии однотипная игра Ястремской позволила ее сопернице в сухую завершить поединок.

В 1/8 финале Свитолина встретится с 10-й ракеткой мира из США Мэдисон Киз.

Свитолина - Ястремская

Свитолина - Ястремская

Свитолина - Ястремская

Свитолина - Ястремская

Свитолина - Ястремская

Свитолина - Ястремская

Свитолина - Ястремская

Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя украинка на пути к 1/16 финала прошла Уитни Осигве (2:0) и Винус Уильямс (2:0).

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