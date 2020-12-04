Украинский теннисист получил пожизненную дисквалификацию

Украинский теннисист Станислав Поплавский получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных поединках и передачу информации о счете матчей третьей стороне для осуществления ставок на спорт.

Как сообщается на официальном сайте Антикоррупционной службы тенниса (Tennis Integrity Unit – TIU), наш соотечественник занимался запрещенной деятельностью в период с 2015 по 2019 года. Поплавский признал свою вину и кроме пожизненной дисквалификации был наказан штрафом в размере 10 тысяч долларов.

С 1 декабря 2020 года он не может не только принимать участие, но и посещать любые теннисные турниры.

Самой высокой позицией украинца в рейтинге ATP было 440-е место в 2012 году. В последний раз 29-летний спортсмен, который на протяжении карьеры заработал чуть более 40 тысяч долларов официальных призовых, выходил на корт в декабре 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, российскую теннисистку Яну Сизикову заподозрили в договорном матче на Roland Garros.