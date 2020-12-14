Украинская теннисистка Ястремская: заболела COVID-19, чувствовала себя очень плохо

Украинская теннисистка Даяна Ястремская переболела коронавирусом в тяжелой форме.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram. По ее словам, заразилась в Объединенных Арабских Эмиратах и почувствовала серьезные симптомы болезни. Она также поблагодарила украинских медиков, которые помогли ей с лечением.

"Прилетела в Дубай с хорошим настроением, на два дня раньше, чем моя команда, и знаете что? Когда я прилетала, все было хорошо, результат на COVID-19 был отрицательным, и через два дня я заболела! Я сразу же ушла на самоизоляцию, и даже не успела встретить тренеров! Симптомы были очень странными, чувствовала себя действительно очень плохо! Хочу поблагодарить своих врачей из Украины, которые меня вели! Ребята, будьте аккуратны!" – написала Даяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Леся Цуренко откровенно рассказала, что не ходила на местные выборы в стране, так как не верит в том, что это сможет что-то изменить.