Украинская теннисистка выиграла турнир во Франции

Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая стала победительницей мини-турнира на юге Франции.

Как сообщает издание "Большой теннис Украины", в финальном раунде соревнования "European Men’s and Women’s Pro Tennis Series", которое проходило с 17 по 19 июня на кортах в Экс-ан-Прованс, Завацкая в двухсетовом противостоянии одолела 174-ю ракетку мира француженку Хлоэ Паке (6:4, 6:3). Матч продолжался полтора часа.

20-летняя украинка занимает 105-е место в одиночном рейтинге WTA. За время теннисной карьеры ей удалось заработать около 250 тысяч долларов призовых.

Напомним, что официальный рестарт сезона WTA запланирован на 3 августа, а начало US Open – на 31 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за пандемии коронавируса был отменен Wimbledon. Турнир Большого шлема не состоится впервые с 1945 года.