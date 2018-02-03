Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в полуфинал турнира WTA International в Тайбэе с призовым фондом 250 тысяч долларов. Встреча против 12-й ракетки мира Сабин Лисицки продлилась 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:4.

За вторую путевку в решающий поединок соревнований поспорят Тимеа Бабош (Венгрия) и Ван Яфань (Китай).

Kateryna Kozlova outlasts Lisicki, 7-5, 6-4!



Into 1st WTA Final at @wta_taipei_open! pic.twitter.com/2Su0AKlxAl — WTA (@WTA) 3 февраля 2018 г.

Ранее 23-летняя уроженка Николаева дважды играла в полуфиналах в WTA-туре: в 2016 году в Стамбуле и Ташкенте. В прошлом сезоне украинка взяла титул категории WTA 125k в Даляне, обыграв в финале россиянку Веру Звонареву.

Напомним, что накануне украинка Марта Костюк выиграла турнир в Австралии.