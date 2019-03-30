Украинская теннисистка успешно стартовала в супертурнире, обыграв россиянку

Украинская тенниситка Надежда Киченок успешно преодолела первый этап квалификации супертурнира в Чарльстоне (США) с призовым фондом $823,000. Наша спортсменка в двух сетах сенсационно обыграла россиянку Софию Жук 7:6(3), 6:3.

Теннисистки устроили настоящий триллер в первой партии, сделав по четыре брейка на подачах друг друга. В итоге на тай-брейке Киченок удалось дожать соперницу 7:3.

Надежда Киченок ФТУ

В начале второго сета теннисистки отдали по гейму на своих подачах. Затем Киченок повела в счете, но Жук тут же сделала обратный брейк. Это еще больше раззадорило украинку, которая больше не отдала сопернице ни одного гейма и со счетом 6:3 выиграла вторую партию и матч.

В финале квалификации Надежде будет противостоять 154-я ракетка мира американка Каролин Долхайд.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение взять паузу и не принимать участие в теннисных турнирах. У нашей теннисистки диагностировали проблемы с коленом.

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