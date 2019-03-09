Украинская теннисистка сотворила сенсацию на супертурнире в США

Украинская теннисистка Катерина Козлова впервые в своей карьере пробилась в 1/16 финала супертурнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом в $9,035,428. Наша спортсменка сенсационно обыграла 34-ю ракетку мира белоруску Александру Саснович 4:6, 6:2, 0:6.

Проигрывая в первом сете 4:0, украинка сумела совершить потрясающий камбэк и выиграть шесть геймов кряду. Однако во второй партии наша спортсменка отдала три свои подачи, и лишь с одним брейком уступила сопернице 6:2.

Катерина Козлова

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Третий сет должен был стать боевым, однако Козлова на характере не оставила шансов сопернице, одолев ее "всухую" 0:6.

Поединок длился 1 час 47 минут. Ни одна из спортсменок ни разу не подала навылет, при этом Саснович шесть раз ошибалась при подаче, в то время как Козлова - всего лишь один.

В следующем раунде украинской теннисистке предстоит сыграть сложнейший матч против экс-первой ракетки мира румынки Симоны Халеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом раунде супертурнира в американском Индиан-Уэллсе украинка Катерина Козлова расправилась с чешкой Катержиной Синяковой. Встреча продлилась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 25-летней украинской теннисистки.

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