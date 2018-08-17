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Украинская теннисистка сокрушила россиянку на супертурнире в Цинциннати

1.6тЧитать новость на украинском

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Цинциннати с призовым фондом 2,8 миллиона долларов. В матче третьего круга Леся победила россиянку Екатерину Макарову - 7:6, 6:2.

События на корте развивались не в пользу украинки. В первом сете Цуренко смогла вырвать победу проигрывая 1:5 и сокрушив россиянку на тай-брейке. Второй сет уже прошел под диктовку нашей теннисистки, которая не оставила ни малейшего шанса Макаровой.

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В матче за выход в полуфинал Леся Цуренко скорее всего сыграет с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, которая будет играть с австралийкой Эшли Барти.

Успешное выступление в Цинциннати уже гарантировало украинке , которая сейчас занимает 44 позицию в рейтинге WTA, как минимум 35 строчку, а при более удачном стечении обстоятельств, Цуренко может вернуться в топ-30 рейтинга.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка совершила громкую сенсацию на супертурнире в США.

Персоны
Леся ЦуренкоЕкатерина МакароваСимона Халеп
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Московец Леонид
Московец Леонид
Так таки так..!!
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