Украинская теннисистка разгромила соперницу на старте супертурнира

Украинская теннисистка Леся Цуренко разгромила американку Даниель Коллинз на старте супертурнира в Цинциннати с призовым фондом 2,8 миллиона долларов.

В первом матче она отдала сопернице всего два гейма-6:0, 6:2 и без проблем вышла во второй круг турнира. На этом этапе Лесю Цуренко ждет матч с действующей чемпионкой соревнований Гарбинье Мугурусой, с которой украинка из-за травмы не смогла доиграть матч 1/8 финала на Открытом чемпионате Франции.

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