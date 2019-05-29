Украинская теннисистка пожизненно дисквалифицирована

Украинская теннисистка Елена Плоскина, занимающая ныне 821-е место в мировом рейтинге, пожизненно дисквалифицирована за организацию и участие в договорных матчах и оштрафована на 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает Tennis Integrity Unit (TIU) - организация, которая борется с коррупцией в теннисе.

Елена Плоскина во время выступлений на юниорском Уимблдоне

"Расследование установило, что Плоскина познакомила другую теннисистку с человеком, который предлагал материальное вознаграждение за согласие сыграть матч с определенным исходом. Преступление произошло в октябре 2016 года. Также она признана виновной в том, что, обладая информацией, не сообщила о коррупции и не стала сотрудничать со следствием", — говорится в заявлении на сайте TIU.

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Самым высоким рейтингом Плоскиной в WTA-туре было 698-е место в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании прошли аресты футболистов, выступающих в высших дивизионах страны, которые подозреваются в незаконных ставках и мошенничестве, а также организации договорных матчей.

Среди задержанных — полузащитник "Вальядолида" Борха Фернандес, экс-форвард "Лас-Палмаса" и "Нумансии" Карлос Аранда, хавбек "Уэски" Самуэль Саис, защитник "Депортиво" Иньиго Лопес и бывший защитник мадридского "Реала" Рауль Браво, сообщает газета Marca.

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