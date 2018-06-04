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Украинка отказалась продолжать матч на Roland Garros

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Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась продолжать матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции с третьей ракеткой мира Гарбинье Мугурусой из-за травмы.

Поединок был прерван в середине второго гейма из-за повреждения задней поверхности бедра Цуренко. 29-летняя киевлянка при счете 2:0 в пользу испанки взяла медицинский тайм-аут, но продолжить встречу так и не смогла.

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Леся впервые в карьере дошла до этой стадии турнира в Париже. Ранее украинка уже доходила до 1/8 финала на мэйджорах - на US Open в сезоне-2016.

Гарбинье Мугуруса за выход в полуфинал сразится с Марией Шараповой. Россиянка без боя прошла в 1/4 из-за отказа Серены Уильямс.

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Тема
Roland Garros
Персона
Леся Цуренко
Место
ФранцияПариж
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