Украинка отказалась продолжать матч на Roland Garros

Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась продолжать матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции с третьей ракеткой мира Гарбинье Мугурусой из-за травмы.

Поединок был прерван в середине второго гейма из-за повреждения задней поверхности бедра Цуренко. 29-летняя киевлянка при счете 2:0 в пользу испанки взяла медицинский тайм-аут, но продолжить встречу так и не смогла.

Леся впервые в карьере дошла до этой стадии турнира в Париже. Ранее украинка уже доходила до 1/8 финала на мэйджорах - на US Open в сезоне-2016.

Гарбинье Мугуруса за выход в полуфинал сразится с Марией Шараповой. Россиянка без боя прошла в 1/4 из-за отказа Серены Уильямс.