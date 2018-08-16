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Украинская теннисистка совершила громкую сенсацию на супертурнире в США

2.4тЧитать новость на украинском

В драматичном матче второго круга супертурнира в Цинциннати с призовым фондом 2,8 миллиона долларов , украинская теннисистка Леся Цуренко переиграла 9-ю ракетку мира, действующую чемпионку Гарбинье Мугурусу -2:6, 6:4, 6:4.

Матч длился 2 часа и держал в напряжение болельщиков до последнего розыгрыша. В решающем третьем сете украинка уступала 1:4, но смогла переломить ход матча и вырвать победу, взяв подряд пять геймов.

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Леся Цуренко впервые в карьере вышла в третий круг супертурнира в Цинциннати и впервые с 2015 года победила соперницу, входящую в топ-10 мирового рейтинга.

В третьем круге турнира украинку ожидает матч с россиянкой Екатериной Макаровой.

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Тема
WTA
Персона
Леся Цуренко
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