Украинская теннисистка совершила громкую сенсацию на супертурнире в США

В драматичном матче второго круга супертурнира в Цинциннати с призовым фондом 2,8 миллиона долларов , украинская теннисистка Леся Цуренко переиграла 9-ю ракетку мира, действующую чемпионку Гарбинье Мугурусу -2:6, 6:4, 6:4.

Матч длился 2 часа и держал в напряжение болельщиков до последнего розыгрыша. В решающем третьем сете украинка уступала 1:4, но смогла переломить ход матча и вырвать победу, взяв подряд пять геймов.

Новости Цуренко добыла невероятную победу над лучшей теннисисткой России

Леся Цуренко впервые в карьере вышла в третий круг супертурнира в Цинциннати и впервые с 2015 года победила соперницу, входящую в топ-10 мирового рейтинга.

В третьем круге турнира украинку ожидает матч с россиянкой Екатериной Макаровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшую украинскую теннисистку Элину Свитолину довели до истерики вопросом о первом сексе: опубликовано яркое видео