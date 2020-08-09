Украинская теннисистка о выступлении в России: политика это другое

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о своем участии на турнире в Санкт-Петербурге в январе 2019 года.

По словам 20-летней уроженки Луцка, у нее после выступлений в России не было никаких проблем.

"Разве после матча присылали какие-то смс-ки: "Почему ты сюда приехала?" – или что-то такое. Я на такое не обращаю внимание, на корте и мне аплодировали, и сопернице. Стараюсь не обращать на это внимание. Теннис – это одно, политика – другое", – цитирует Завацкую sport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Завацкая стала победительницей мини-турнира на юге Франции.

В ноябре прошлого года Катарина обновила личный рекорд, впервые поднявшись на 110-е место в рейтинге WTA.