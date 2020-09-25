Украинская теннисистка Костюк впервые в карьере вышла на Roland Garros

Михаил Морозов Теннис 13:45, 25.09.2020

Украинская теннисистка Марта Костюк (№119 в мировом рейтинге) в трехсетовом поединке обыграла японку Куруми Нару (№148) и впервые в карьере вышла в основную сетку Roland Garros.

В первой партии финала квалификации наша соотечественница разгромила соперницу за 18 минут, не проиграв ни одного гейма – 6:0. Во втором сете теннисистки поменялись ролями. На этот раз Нара не оставила шансов Костюк, победив украинку со счетом 6:1. В решающий момент наша теннисистка сумела совладать с эмоциями и без особых проблем разобралась с японкой в третьей партии – 6:2.

Кроме Костюк в основную сетку Открытого чемпионата Франции попали украинки Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира во французском Страсбурге.

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