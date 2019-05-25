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Украинская теннисистка в невероятном финале выиграла престижный турнир

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19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла крупный турнир во французском Страсбурге с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В невероятно драматичном финале 42-я ракетка мира обыграла француженку Каролин Гарсию (24-е место WTA) - 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).

Украинка неуверенно начала матч, отдав сопернице стартовые два гейма. После этого наша соотечественница собралась и совершила рывок 3:0, ставший основополагающим в поединке.

Украинская теннисистка в невероятном финале выиграла престижный турнир

Гарсия не смогла оправиться с психологическим давлением и проиграла сет 4:6. Во второй партии Даяна заставила поволноваться своих поклонников, упустив два матчбола при счете 5:3, а затем проиграв свою подачу, а с ней и сет.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

В третьем сете наша теннисистка была на волосок от того, чтоб проиграть весь матч, но смогла собраться и на тай-брейке вырвать победу.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

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Как сообщал OBOZREVATEL, Даяна в полуфинале в блестящем стиле обыграла 11-ю ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси, установив рекорд.

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Персона
Даяна Ястремская
Место
Франция
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