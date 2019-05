Украинская теннисистка в невероятном финале выиграла престижный турнир

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла крупный турнир во французском Страсбурге с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В невероятно драматичном финале 42-я ракетка мира обыграла француженку Каролин Гарсию (24-е место WTA) - 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).

Украинка неуверенно начала матч, отдав сопернице стартовые два гейма. После этого наша соотечественница собралась и совершила рывок 3:0, ставший основополагающим в поединке.

Гарсия не смогла оправиться с психологическим давлением и проиграла сет 4:6. Во второй партии Даяна заставила поволноваться своих поклонников, упустив два матчбола при счете 5:3, а затем проиграв свою подачу, а с ней и сет.

В третьем сете наша теннисистка была на волосок от того, чтоб проиграть весь матч, но смогла собраться и на тай-брейке вырвать победу.

.@D_Yastremska is your @WTA_Strasbourg champion!



She saves championship point to down Garcia, 6-4, 5-7, 7-6(3)! pic.twitter.com/h6T54MIrfl