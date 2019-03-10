Украинская теннисистка добыла невероятную победу на супертурнире в США

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в третий круг турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом в 9 млн долларов.
В матче 1/32 финала 29-летняя киевлянка добыла фантастическую победу над представительницей США Джессикой Пегулой 3:6, 7:5, 6:4.
Леся Цуренко
Проиграв без шансов первый сет, украинка во втором уступала со счетом 4:5 и была близка к поражению, но смогла совершить невероятный камбэк, отыграв подряд три гейма.
На тай-брейке наша соотечественница сравняла счет в матче, а в решающем сете на два брейка соперницы украинка ответила тремя.
В третьем раунде турнира Леся Цуренко сыграет с девятой сеяной Ариной Соболенко из Беларуси.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Элина Свитолина в сложном трехсетовом поединке сумела одолеть американку Софию Кенин. Матч 1/32 финала супертурнира в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 млн долларов закончился со счетом 3:6, 7:6, 6:4.
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