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11 февраля • обновлено в 17:20
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Украинки узнали соперника в плей-офф Кубка Федерации

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Женская сборная Украины по теннису встретится с Японией в рамках плей-офф Кубка Федерации за право сыграть в квалификации финала турнира в 2021 году.

Официальный аккаунт Кубка Федерации опубликовал на своей странице в Twitter результаты жеребьевки матчей, которые пройдут 17-18 апреля. Сборная Япония станет хозяйкой кортов в поединках против нашей команды. В случае поражения Украина опустится в первую группу Евро-Африканской зоны.

Женская сборная Украины по теннису

Женская сборная Украины по теннису

УНИАН

Полный список пар выглядит следующим образом (буквой "д" обозначены хозяева кортов):

Бразилия – Польша (д);

Великобритания – Мексика(д);

Канада – Сербия (д);

Латвия (д) – Азия/Океания;

Япония (д) – Украина;

Румыния (д) – Италия;

Казахстан – Аргентина (д);

Нидерланды (д) – Азия/Океания.

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Тема
Кубок Федерации
Персоны
Марта Костюк Даяна Ястремская Элина Свитолина
Тег
сборная Украины по теннису
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