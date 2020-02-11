Украинки узнали соперника в плей-офф Кубка Федерации

Женская сборная Украины по теннису встретится с Японией в рамках плей-офф Кубка Федерации за право сыграть в квалификации финала турнира в 2021 году.
Официальный аккаунт Кубка Федерации опубликовал на своей странице в Twitter результаты жеребьевки матчей, которые пройдут 17-18 апреля. Сборная Япония станет хозяйкой кортов в поединках против нашей команды. В случае поражения Украина опустится в первую группу Евро-Африканской зоны.
Женская сборная Украины по теннису
УНИАН
🚨 The #FedCup Play-off draw is set 🚨— Fed Cup (@FedCup) February 11, 2020
🇵🇱 Poland v Brazil 🇧🇷
🇲🇽 Mexico v Great Britain 🇬🇧
🇷🇸 Serbia v Canada 🇨🇦
🇱🇻 Latvia v Asia/Oceania Nation TBC
🇯🇵 Japan v Ukraine 🇺🇦
🇷🇴 Romania v Italy 🇮🇹
🇦🇷 Argentina v Kazakhstan 🇰🇿
🇳🇱 Netherlands v Asia/Oceania Nation TBC pic.twitter.com/tCjg7DC9f2
Полный список пар выглядит следующим образом (буквой "д" обозначены хозяева кортов):
Бразилия – Польша (д);
Великобритания – Мексика(д);
Канада – Сербия (д);
Латвия (д) – Азия/Океания;
Япония (д) – Украина;
Румыния (д) – Италия;
Казахстан – Аргентина (д);
Нидерланды (д) – Азия/Океания.
Как сообщал OBOZREVATEL, драматичная победа над сборной Эстонии принесла Украине путевку в плей-офф Кубка Федерации.
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