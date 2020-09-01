Украинки установили исторический рекорд на US Open

Впервые в истории украинского тенниса сразу четыре представительницы нашей страны пробились во второй круг турнира Большого шлема – Открытого чемпионата США US Open.

Триумфаторами стали Даяна Ястремская, Марта Костюк, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Наиболее эффектной оказалась победа Костюк, которая не оставила шансов россиянке Дарье Касаткиной. А вот второй ракетке страны Ястремской пришлось приложить максимум усилий, чтобы дожать австралийку Астру Шарму.

Все результаты украинок в первом круг US Open-2020 выглядят так:

Марта Костюк – Дарья Касаткина – 6:1, 6:2

Катерина Козлова – Уитни Осигве – 6:3, 7:5

Катерина Бондаренко – Элли Кик – 3:6, 6:3, 6:1

Даяна Ястремская – Астра Шарма – 6:3, 6:7, 7:6

Отметим, что еще одна представительница Украины Леся Цуренко снялась с турнира.

Во втором круге Ястремская сыграет с хозяйкой кортов Мэдисон Бренгл, Костюк поспорит за выход в третий раунд с Анастасией Севастовой из Латвии, соперницей Козловой будет чешка Петра Квитова, а Катерина Бондаренко померится силами с хорваткой Петрой Мартич.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марта Костюк рассказала о том, как ей угрожали избить в Киеве любители ставок на спорт.

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