Украинки установили исторический рекорд на US Open

Даяна Ястремская добыла тяжелую победу на старте US Open.
Впервые в истории украинского тенниса сразу четыре представительницы нашей страны пробились во второй круг турнира Большого шлема – Открытого чемпионата США US Open.
Триумфаторами стали Даяна Ястремская, Марта Костюк, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.
Наиболее эффектной оказалась победа Костюк, которая не оставила шансов россиянке Дарье Касаткиной. А вот второй ракетке страны Ястремской пришлось приложить максимум усилий, чтобы дожать австралийку Астру Шарму.
Все результаты украинок в первом круг US Open-2020 выглядят так:
Марта Костюк – Дарья Касаткина – 6:1, 6:2
Катерина Козлова – Уитни Осигве – 6:3, 7:5
Катерина Бондаренко – Элли Кик – 3:6, 6:3, 6:1
Даяна Ястремская – Астра Шарма – 6:3, 6:7, 7:6
Отметим, что еще одна представительница Украины Леся Цуренко снялась с турнира.
Во втором круге Ястремская сыграет с хозяйкой кортов Мэдисон Бренгл, Костюк поспорит за выход в третий раунд с Анастасией Севастовой из Латвии, соперницей Козловой будет чешка Петра Квитова, а Катерина Бондаренко померится силами с хорваткой Петрой Мартич.
Как сообщал OBOZREVATEL, Марта Костюк рассказала о том, как ей угрожали избить в Киеве любители ставок на спорт.
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