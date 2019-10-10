Украинка Ястремская вышла в четвертьфинал и сыграет с россиянкой на турнире в Китае

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в 1/4 финала турнира WTA с призовым фондом $500 000 в Тяньцзине (Китай).

Даяна Ястремская

В матче 1/8 финала она легко обыграла китаянку Пэн Шуай, занимающую 96-ю строчку рейтинга WTA. Следует отметить, что это вторая очная встреча теннисисток. Украинка победила в обоих случаях.

В китайском Тяньцзине Ястремская добывает вторую победу подряд. До этого в первом круге она прошла еще одну теннисистку из Китая Чжу Линь также в двух сетах.

В следующем круге украинка сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой (45-я в мире).

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях 19-летняя Даяна Ястремская установила рекорд в мировом рейтинге, впервые поднявшись на 23-е место в мировом реестре.

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