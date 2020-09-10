Украинская теннисистка Ястремская уволила тренера

Михаил Морозов Теннис 14:51, 10.09.2020 Обновлено: 15:51, 10.09.2020

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская объявила о прекращении сотрудничества с тренером Сашей Бажиным.

"Я хотела бы объявить о том, что после US Open я приняла решение прекратить сотрудничество с Сашей Бажиным. Я благодарю его за все и желаю ему удачи! Это был хороший опыт для меня", – написала теннисистка на своей странице в Twitter.

Ястремская прекратила сотрудничество с Сашей Бажиным
Twitter Даяны Ястремской

Отметим, что после поражения от Наоми Осаки на турнире WTA Premier в Нью-Йорке Ястремская обиделась на своего уже бывшего тренера, который поздравил японку с победой и написал, что она была лучшей теннисисткой на корте.

"Я всегда думала, что в твоих глазах я остаюсь лучшей теннисисткой на корте, даже если проигрываю", – написала тогда Ястремская.

Саша Бажин поздравил Наоми Осаку с победой над Ястремской
Twitter Саши Бажина
Переписка Даяны Ястремской и Саши Бажина
Twitter

Бажин стал тренером нашей соотечественницы в конце 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, все восемь украинских теннисисток завершили выступления на US Open.

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