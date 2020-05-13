Украинка Ястремская удивила фанатов, дебютировав в роли певицы

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попробовала себя в новом амплуа, записав свою первую песню под названием "Тысячи меня" и опубликовав ее у себя на YouTube-канале.

"Когда-то мне казалось, что "петь" – это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой меня. Мечтайте и верьте в свои силы", – подписала Ястремская пост о песне у себя в Instagram.

Даяна Ястремская btu.org.ua

Отметим, что трек можно послушать на многих музыкальных площадках, включая Apple Music, Deezer, SoundCloud и другие платформы. Все средства, собранные с прослушиваний и продаж песни, пойдут в благотворительный фонд теннисистки.

OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно оценить вокальные данные Ястремской.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинка произвела фурор в сети, поделившись страстной фотографией в ярком боди.

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