Главная Новости
13 мая • обновлено в 16:33
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости тенниса

Украинка Ястремская удивила фанатов, дебютировав в роли певицы

Читать материал на украинском

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попробовала себя в новом амплуа, записав свою первую песню под названием "Тысячи меня" и опубликовав ее у себя на YouTube-канале.

"Когда-то мне казалось, что "петь" – это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой меня. Мечтайте и верьте в свои силы", – подписала Ястремская пост о песне у себя в Instagram.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

btu.org.ua

Отметим, что трек можно послушать на многих музыкальных площадках, включая Apple Music, Deezer, SoundCloud и другие платформы. Все средства, собранные с прослушиваний и продаж песни, пойдут в благотворительный фонд теннисистки.

OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно оценить вокальные данные Ястремской.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинка произвела фурор в сети, поделившись страстной фотографией в ярком боди.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Даяна Ястремская
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Теннис

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
SKADE
VS
SMASH
Победа SMASH
1.95 Сделать ставку
Аугсбург
VS
Вольфсбург
Тотал меньше 2.5
1.91 Сделать ставку
Боруссия Д
VS
Шальке
Тотал больше 3
2.14 Сделать ставку
РБ Лейпциг
VS
Фрайбург
Победа Лейпцига с форой (-1.5)
1.96 Сделать ставку
Фортуна
VS
Падерборн
Падерборн не проиграет
1.75 Сделать ставку
Торпедо-БелАЗ
VS
Городея
Победа Торпедо-БелАЗ
1.75 Сделать ставку
Astralis
VS
G2
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
FaZe
VS
NiP
Победа FaZe
1.65 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
Nemiga
Победа Virtus.pro c форой в -1,5 карты
2,40 Сделать ставку
AGO
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку