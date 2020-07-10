Украинка Ястремская оправдалась за фото топлес, которые назвали расистскими

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попыталась оправдаться за фотографии топлес, опубликованные в ее Instagram.

На них ее тело и лицо наполовину выкрашены в коричневый цвет в честь расового равенства, однако многие пользователи социальной сети раскритиковали ее в комментариях, вынудив удалить снимки. Им не понравился Blackface – театральный грим, который с 19-го века наносился на лицо для карикатурного изображения чернокожих людьми с белой кожей. Сейчас это считается расизмом.

"Сегодня (пост был опубликован 9 июля – Ред.) я опубликовала снимки в поддержку равенства. Они были восприняты совсем не так, как я ожидала. Меня предупреждали о возможной критике, но я все еще считаю, что нанесенный на мое лицо грим – это не Blackface. Я сделала это не для того, чтобы изображать чью-то карикатуру, а для того, чтобы поделиться с вами своей точкой зрения: к нам всем должны относиться как к равным", – написала Ястремская у себя в Twitter.

Даяна Ястремская оправдалась за фото топлес, которые назвали расистскими Twitter Даяны Ястремской

Теннисистка удалила свою публикацию, поскольку ее фотографии разделили людей, а не объединили, и извинилась перед теми, кого могли обидеть ее снимки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ястремская опубликовала пост в поддержку лучшего теннисиста мира Новака Джоковича и нарвалась на критику.