Украинка Ястремская добыла волевую победу на престижном турнире в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге турнира WTA Premier 5 в Риме с призовым фондом 3 854 000 долларов победила американку Аманду Анисимову 4:6, 7:6, 6:4.

Вторая ракетка нашей страны и 29-й номер мирового рейтинга WTA проиграла первый сет, но смогла собраться и на тай-брейке переломить ход поединка. В третьей партии шла упорная борьба, в которой победительницей вышла 20-летняя одесситка.

