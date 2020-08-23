Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская добыла волевую победу над американской теннисисткой Винус Уильямс (№65 WTA) на турнире в Нью-Йорке с призовым фондом 2,2 млн долларов.

Поединок первого круга Premier 5 Western & Southern Open в Нью-Йорке завершился со счетом 5:7, 6:2, 7:5.

Статистика после матча

20-летняя одесситка повела в первом сете, но не сумела сохранить преимущество 4:2, подвернув по ходу игры правую лодыжку. Даяна воспользовалась медицинским таймаутом, который пошел ей на пользу.

Во второй партии 25-я ракетка мира просто разгромила представительницу США, не дав ей ни одного шанса. В решающем сете украинка лидировала 5-4, но Уильямс смогла сравнять счет. Несмотря на это, наша соотечественника после брейка отыгралась с тройного брейкпоинта в 12-м гейме.

Для Ястремской и Уильямс это был первый очный поединок. Во втором круге Даяна сыграет против американки Бернарды Перы (№61 WTA) (счет личных встреч 1-1).

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля Ястремская приняла участие в необычной фотосессии в поддержку равенства между расами и опубликовала снимки у себя в Instagram.

На них наша соотечественница запечатлена топлес.

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