МоваЯзык

Топ-темы:

Украинка Ястремская добыла драматичную победу над Винус Уильямс на старте престижного турнира

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Теннис
1,3 т.
Даяна Ястремская

Даяна Ястремская обыграла Винус Уильямс.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская добыла волевую победу над американской теннисисткой Винус Уильямс (№65 WTA) на турнире в Нью-Йорке с призовым фондом 2,2 млн долларов.

Поединок первого круга Premier 5 Western & Southern Open в Нью-Йорке завершился со счетом 5:7, 6:2, 7:5.

Статистика после матча

Статистика после матча

20-летняя одесситка повела в первом сете, но не сумела сохранить преимущество 4:2, подвернув по ходу игры правую лодыжку. Даяна воспользовалась медицинским таймаутом, который пошел ей на пользу.

Во второй партии 25-я ракетка мира просто разгромила представительницу США, не дав ей ни одного шанса. В решающем сете украинка лидировала 5-4, но Уильямс смогла сравнять счет. Несмотря на это, наша соотечественника после брейка отыгралась с тройного брейкпоинта в 12-м гейме.

Для Ястремской и Уильямс это был первый очный поединок. Во втором круге Даяна сыграет против американки Бернарды Перы (№61 WTA) (счет личных встреч 1-1).

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля Ястремская приняла участие в необычной фотосессии в поддержку равенства между расами и опубликовала снимки у себя в Instagram.

На них наша соотечественница запечатлена топлес.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

СШАНью-ЙоркДаяна ЯстремскаяВинус Уильямс
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Теннис