Украинка в драматическом матче проиграла и не попала в основу Аustralian Open

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк проиграла в финале квалификации Australian Open и не попала в основную сетку турнира.

В решающем матче Костюк уступила испанке Пауле Бадосе Хиберт - 6:7, 3:6, хотя по ходу встречи имела все шансы для ее успешного завершения. В первом сете Костюк не удержала преимущество 4-1 (у Марты был брейкпоинт на 5-1) и не воспользовалась тремя сетболами. На тайбрейке украинка уступала 2-5,но сумела сравнять счет (6-6), но проиграла следующие два очка.

Марта Костюк покидает Мельбурн

Во втором сете, проигрывая 0:3 Костюк выровняла положение, но затем вновь последовал провал в игре и испанка довела встречу до победы.

Напомним, что в прошлом году 16-летняя Марта Костюк успешно прошла квалификацию в Мельбурне и добралась до третьего раунда основы, где её остановила украинка Элина Свитолина

Таким образом, в этом сезоне ни одной из трех представительниц Украины не удалось преодолеть квалификацию.

В итоге в основной сетке турнира останутся четыре украинки. В первом круге Australian Open стартуют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова. Первые игры турнира начинаются в ночь на 14 января. В этом году призовой фонд Australian Open составляет рекордные 60 миллионов австралийских долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторая ракетка Украины Леся Цуренко добилась наивысшего достижения в карьере, войдя в топ-25 рейтинга Международной теннисной ассоциации (WTA).

В обновленном списке лучших теннисисток планеты киевлянка поднялась на три строчки и заняла 24-ю позицию, имея в активе 2005 очков.