Украинка Цуренко уверенно победила лучшую теннисистку России на турнире в Праге

Украинка Леся Цуренко, которая является 139-й ракеткой мира, уверенно разобралась с лучшей теннисисткой России Екатериной Александровой (№27 в рейтинге WTA) на турнире в Праге.

Для победы нашей спортсменке хватило двух сетов. В первом она проиграла одну подачу, однако ответила россиянке тремя брейками и забрала первую партию со счетом 6:2.

По ходу второго сета Цуренко уступала со счетом 1:3, но сумела переломить его ход и одержать верх со счетом 6:4.

В следующем раунде она сыграет с победительницей матча между румынкой Аной Богдан (№ 92 в рейтинге WTA) и австралийкой Сторм Сандерс (№275).

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина совершила камбэк и выиграла турнир в Германии.