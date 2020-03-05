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5 марта • обновлено в 11:42
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Украинка Цуренко совершила камбэк в матче с россиянкой на престижном турнире

1.2т
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (№152) совершила камбэк в 1/16 турнира WTA в матче против 100-й ракетки мира россиянки Варвары Грачевой, вчистую проиграв первый сет (0:6, 6:4, 6:2).

После провала в первой трети поединка наша соотечественница собралась и, несмотря на проблемы со своей подачей, добыла тяжелую победу во втором сете. Решающий отрезок поединка прошел под ее диктовку. Сделав брейк в четвертом гейме, Цуренко спокойно довела дело до выхода в 1/8 финала турнира, где встретится с 23-летней британкой Кэти Бултер, которая занимает 396-е место в рейтинге WTA.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Стоит отметить, что в предыдущем раунде соперница украинки разобралась с 60-й ракеткой мира россиянкой Анной Блинковой, победив ее в трех сетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, другая украинская теннисистка Марта Костюк одержала двойную победу на турнире ITF в Каире.

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Тема
WTA
Персона
Леся Цуренко
Место
США
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