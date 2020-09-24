Украинка Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира во Франции

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 в мировом рейтинге) одержала уверенную победу над швейцаркой Жиль Тайхман (№54) и вышла в полуфинал турнира серии WTA во французском Страсбурге.

Наша соотечественница неудачно начала поединок, сразу же отдав сопернице свою подачу, но сумела сделать камбэк благодаря двум брейкам и выиграла первый сет (6:4).

Решающий момент матча случился в концовке второй партии при счете 3:3 по геймам. Сначала Свитолина в упорной борьбе вышла вперед, а затем с четвертого раза реализовала брейк-поинт и выиграла подачу Тайхман. После этого украинке не составило труда довести дело до победы – 6:3.

В полуфинале наша теннисистка сыграет с чешкой Катериной Синяковой (№62) или белоруской Ариной Сабаленко (№ 12).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/8 финала Свитолина победила первую ракетку Польши Магду Линетт.