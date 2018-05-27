Украинка совершила грандиозную сенсацию на Roland Garros

Украинская теннисистка Катерина Козлова выбила в первом круге Открытого чемпионата Франции действующую победительницу турнира - Елену Остапенко из Латвии. Встреча продлилась 1 час 35 минут и завершилась со счетом 5:7, 3:6 в пользу 24-летней николаевчанки.

На счету 66-й ракетки мира из Украины 3 эйса, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16. 20-летняя уроженка Риги, занимающая пятое место в рейтинге WTA, выполнила 5 подач навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

Козлова во втором круге встретится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) – Виктория Азаренко (Беларусь, SR).

Новости Знаменитый испанец с рекордом выиграл Roland Garros

Отметим, что Остапенко стала второй теннисисткой в истории, которая начала защиту титула на Roland Garros с поражения в первом круге. В 2005 году аналогичным результатом отметилась россиянка Анастасия Мыскина

Катерина Козлова

Катерина Козлова

Катерина Козлова

Елена Остапенко

Катерина Козлова

Катерина Козлова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18-летняя дочь легенды российского тенниса возбудила Instagram снимками в бикини.