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Украинка с рекордом выиграла на Roland Garros

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Украинская теннисистка Леся Цуренко в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции разгромила Магдалену Рыбарикову из Словакии. Встреча продолжалась 61 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:4.

На счету 39-й ракетки мира из Украины две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. Её соперница, 19-я ракетка мира, выполнила три эйса, ошиблась при подаче два раза и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх имевшихся.

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Выход в 1/8 финала стал для 29-летней киевлянки рекордным в карьере. Ранее для Леси лучшим результатом на Roland Garros был третий раунд турнира.

За выход в четвертьфинал украинская теннисистка сразится с третьей ракеткой соревнований испанкой Гарбинье Мугурусой.

Напомним, что днем ранее Свитолина сенсационно проиграла малоизвестной румынке.

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Тема
Roland Garros
Персона
Леся Цуренко
Место
ФранцияПариж
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