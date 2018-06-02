Украинка с рекордом выиграла на Roland Garros

Украинская теннисистка Леся Цуренко в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции разгромила Магдалену Рыбарикову из Словакии. Встреча продолжалась 61 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:4.

На счету 39-й ракетки мира из Украины две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. Её соперница, 19-я ракетка мира, выполнила три эйса, ошиблась при подаче два раза и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх имевшихся.

Выход в 1/8 финала стал для 29-летней киевлянки рекордным в карьере. Ранее для Леси лучшим результатом на Roland Garros был третий раунд турнира.

За выход в четвертьфинал украинская теннисистка сразится с третьей ракеткой соревнований испанкой Гарбинье Мугурусой.

Напомним, что днем ранее Свитолина сенсационно проиграла малоизвестной румынке.