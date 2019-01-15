Украинка одержала сенсационную победу на Australian Open

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге Australian Open одержала сенсационную победу над экс-четвертой ракеткой мира и победительницей US Open-2011 австралийкой Самантой Стосур - 7:5, 6:2.

Для украинки начало матча было обескуражующим - опытная австралийка взяла две подачи Ястремской и повела 5:2 в сете. Даяна, несмотря на свою молодость, сумела собраться и взяла подряд пять геймов, победив в первом сете. Во второй партии теперь уже Даяна взяла две подачи соперницы и без проблем довела встречу до успешного завершения.

Даяна Ястремская

Эта победа стала для украинки дебютной на турнирах Большого Шлема. В 2018 году Ястремская впервые попала в основную сетку US Open, но в первом же матче уступила Каролине Муховой из Чехии.

Во втором круге Australian Open 18-летнюю украинку ожидает еще один серьезный противник - испанка Карла Суарес-Наварро, которая на турнире посеяна под 23-м номером.

Напомним, что из четырех украинских теннисисток, стартовавших на Australian Open во второй круг пробились трое.

Леся Цуренко, занимающая 24-е место в мировом рейтинге без проблем обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:4, 7:6, а Элина Свитолина не оставила ни одного шанса швейцарке Виктории Голубич, обыграв ее 6:1, 6:2.

А вот словачка Виктория Кужмова в упорной борьбе обыграла украинскую теннисистку Катерину Козлову — 4:6, 6:4, 6:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый в году турнир Большого Шлема — Australian Open,с дебютных матчей начал преподносить неожиданности. Сильнейшая российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 10-е место в мировом рейтинге, сенсационно проиграла в первом раунде швейцарке Тимеи Бачински — 0:6, 3:6.

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