Украинка Костюк разгромила россиянку на старте US Open

Александр Чеканов Теннис 23:52, 31.08.2020 Обновлено: 23:56, 31.08.2020

Украинка Марта Костюк блестяще стартовала на Открытом чемпионате США по теннису – US Open.

Наша соотечественница в первом круге разгромила представительницу России Дарью Касаткину в двух сетах – 6:1, 6:2.

Костюк для выхода в следующий раунд соревнований понадобилось 59 минут. За это время украинка дважды подала навылет, выиграла 22 активных розыгрыша против четырех у соперницы. Кроме того, Марта реализовала шесть из восьми брейк-поинтов. В пассиве нашей теннисистки три двойных и 21 невынужденная ошибки.

Статистика матча Костюк – Касаткина

Во втором круге Костюк сразится с победителем пары Анастасия Севастова (Латвия) – Катрин Беллис (США).

Как сообщал OBOZREVATEL, Марта Костюк рассказал о том, как ее угрожали избить в Киеве.

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