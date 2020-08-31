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Украинка Костюк разгромила россиянку на старте US Open

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Теннис
1,0 т.
Марта Костюк

Марта Костюк вышла во второй круг US Open.

Украинка Марта Костюк блестяще стартовала на Открытом чемпионате США по теннису – US Open.

Наша соотечественница в первом круге разгромила представительницу России Дарью Касаткину в двух сетах – 6:1, 6:2.

Костюк для выхода в следующий раунд соревнований понадобилось 59 минут. За это время украинка дважды подала навылет, выиграла 22 активных розыгрыша против четырех у соперницы. Кроме того, Марта реализовала шесть из восьми брейк-поинтов. В пассиве нашей теннисистки три двойных и 21 невынужденная ошибки.

Статистика матча Костюк – Касаткина

Статистика матча Костюк – Касаткина

Во втором круге Костюк сразится с победителем пары Анастасия Севастова (Латвия) – Катрин Беллис (США).

Как сообщал OBOZREVATEL, Марта Костюк рассказал о том, как ее угрожали избить в Киеве.

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US OpenМарта Костюк
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