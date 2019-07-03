Украинка добыла рекордную победу на Wimbledon

19-летняя теннисистка Даяна Ястремская прошла в третий круг Wimbledon, став самой юной украинкой на этой стадии турнира за всю историю независимости нашей страны.

Кроме того, Ястремская повторила личный рекорд на "Шлемах", за 2 часа одержав победу во втором круге над американкой Софией Кенин - 7:5, 4:6, 6:3.

В первой партии украинка оформила три брейка против двух у соперницы, во втором сете 28-я ракетка мира из США сделала два брейка, потеряв один гейм на подаче.

В решающем сете 35-я ракетка в рейтинге WTA отыграла четыре брейкпоинта, а в восьмом гейме реализовала скрытый матчбол, затем "под ноль" подав на победу. В третьем раунде наша соотечественница сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии.

София Кенин

София Кенин

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Даяна Ястремская выиграла крупный турнир во французском Страсбурге с призовым фондом 250 тысяч долларов.

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