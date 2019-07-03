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Украинка добыла рекордную победу на Wimbledon

1.6тЧитать материал на украинском

19-летняя теннисистка Даяна Ястремская прошла в третий круг Wimbledon, став самой юной украинкой на этой стадии турнира за всю историю независимости нашей страны.

Кроме того, Ястремская повторила личный рекорд на "Шлемах", за 2 часа одержав победу во втором круге над американкой Софией Кенин - 7:5, 4:6, 6:3.

В первой партии украинка оформила три брейка против двух у соперницы, во втором сете 28-я ракетка мира из США сделала два брейка, потеряв один гейм на подаче.

В решающем сете 35-я ракетка в рейтинге WTA отыграла четыре брейкпоинта, а в восьмом гейме реализовала скрытый матчбол, затем "под ноль" подав на победу. В третьем раунде наша соотечественница сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии.

София Кенин

София Кенин

София Кенин

София Кенин

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

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Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Даяна Ястремская выиграла крупный турнир во французском Страсбурге с призовым фондом 250 тысяч долларов.

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