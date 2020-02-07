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7 февраля • обновлено в 21:57
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Свитолина вывела Украину с первого места в плей-офф Кубка Федерации

4.3т
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Женская сборная Украины по теннису досрочно обыграла команду Хорватии во втором туре группового турнира первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Этот успех позволил "желто-синим" с первого места выйти в плей-офф соревнований. Украинки кроме хорваток опередили представительниц Болгарии.

Украина – Хорватия

Украина – Хорватия

ФТУ

Украина – Хорватия

Украина – Хорватия

ФТУ

Украина – Хорватия

Украина – Хорватия

ФТУ

Победу над балканской сборной наши девушки добыли благодаря лидерам команды – Элины Свитиолиной и Даяны Ястремской.

Новости
Свитолина приблизилась к первому месту в рейтинге WTA

Даяна в первом матче дня с некоторыми трудностями переиграла в двух партиях 300-ю ракетку мира Леу Бошкович – 6:4, 6:4. Ястремской для победы понадобились 77 минут. На счету украинки две подачи навылет и шесть реализованных брейк-поинтов.

Украина – Хорватия

Украина – Хорватия

ФТУ

Украина – Хорватия

Украина – Хорватия

ФТУ

Украина – Хорватия

Украина – Хорватия

ФТУ

Украина – Хорватия

Украина – Хорватия

ФТУ

В свою очередь Свитолина оказалась сильнее 234-й ракетки планеты Яны Фетт – 6:3, 3:6, 6:1. Наша теннисистка столкнулась с проблемами, но в решающей партии не оставила шансов сопернице и обеспечила украинкам первое место в группе.

Украина – Хорватия

Украина – Хорватия

ФТУ

Украина – Хорватия

Украина – Хорватия

ФТУ

Украина – Хорватия

Украина – Хорватия

ФТУ

Украина – Хорватия

Украина – Хорватия

ФТУ

Свитолина вывела Украину с первого места в плей-офф Кубка Федерации

Плей-офф за право сыграть в квалификации Мировой группы Кубка Федерации-2021 "желто-синие" проведут уже 8 февраля. Соперницами украинки будут хозяйки группового этапа эстонки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина досрочно вывела Украину в плей-офф Кубка Федерации, добыв победу с камбэком со счета 0:5.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Кубок Федерации" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Кубок Федерации
Персоны
Элина Свитолина Даяна Ястремская
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wegweg wgweg
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