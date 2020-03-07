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7 марта • обновлено в 21:43
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Украина добыла историческую победу на Кубке Дэвиса

2.1т
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Мужская сборная Украины по теннису в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса обыграла Тайвань (3:2), впервые в своей истории отыгравшись со счетом 0:2.

Сборная Украины по теннису

Сборная Украины по теннису

btu.org.ua

Наша команда в составе Сергея Стаховского, Ильи Марченко, Дениса Молчанова, Владислава Орлова и Виталия Сачко в первый игровой день потерпела 2 поражения, а во второй - 3 победы подряд.

Сборная Украины по теннису

Сборная Украины по теннису

btu.org.ua

6 марта

Сергей Стаховский – Цзэн Чжуньсинь – 6:3, 1:6, 2:6

Илья Марченко – У Дунлинь – 4:6, 4:6

Сборная Украины по теннису

Сборная Украины по теннису

btu.org.ua

7 марта

Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Сие Чен-Пен / Ян Цун Хуа– 6:7, 6:4, 6:4.

Сергей Стаховский – У Дунлинь – 7:6 (7:3), 4:6, 6:3

Илья Марченко – Цзэн Чжуньсинь – 6:3, 6:2

Сборная Украины по теннису

Сборная Украины по теннису

btu.org.ua

Свой следующий командный поединок "сине-желтые" проведут в сентябре этого года. Украинская сборная вместе с другими победителями плей-офф Первой Мировой группы и команды, которые проиграли на этой неделе в квалификации Davis Cup Finals-2020, будут бороться за путевки в квалификационный этап Финала Кубка Дэвиса-2021.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, сборная Украины по теннису в матче за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, вопреки всем прогнозам обыграла команду Португалии 3:1.

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Читайте все новости по теме "Кубок Дэвиса" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок Дэвиса
Место
Украина Запорожье
Тег
сборная Украины по теннису
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Молодцы, украинцы, рад за вас!
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