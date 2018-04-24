"Невозможно симулировать": у Шараповой возникли проблемы со здоровьем

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о проблемах со здоровьем.

"В моем возрасте очень тяжело вернуться после такого перерыва. Я отдыхала, залечивала травмы, но невозможно симулировать игру в рамках турниров. Работаю над этим, возвращаю эти ощущения, но это занимает немало времени", — заявила спортсменка в интервью СNN.

По словам Шараповой, ее цель — побеждать на турнирах "Большого шлема". "Глупо говорить, что моя цель на сезон — выиграть какой-нибудь мелкий турнир. Я стремлюсь к большим победам. Я знаю, что это, я работаю ради этого и хочу снова испытать эти ощущения. Мечтаю снова сыграть на Олимпиаде, но я не знаю, произойдет ли это. И сейчас не хочу даже думать на эту тему. Буду дальше работать, и посмотрим, к чему это приведет", — добавила она.

Как сообщал ранее "Обозреватель" в январе этого года Марию Шарапову загнобили в соцсети за "пьяное" фото.