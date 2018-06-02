"Царица": в соцсетях восхитились рекордной победе украинки на Roland Garros

Феерическая победа украинской теннисистки Леси Цуренко в третьем круге Открытого чемпионата Франции над словачкой Магдаленой Рыбариковой вызвала восторг у болельщиков. В социальных сетях поклонники спортсменки делятся впечатлениями от успеха, называя украинку "царицей полей", намекая на грунтовые корты Roland Garros.

Напомним, что матч продлился всего 61 минуту, за которую украинка просто уничтожила соперницу 6:4, 6:2. На счету 39-й ракетки мира из Украины две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. Её соперница, 19-я ракетка мира, выполнила три эйса, ошиблась при подаче два раза и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх имевшихся.

Напомним, что днем Элина Свитолина сенсационно проиграла малоизвестной румынке.