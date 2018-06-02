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"Царица": в соцсетях восхитились рекордной победе украинки на Roland Garros

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Феерическая победа украинской теннисистки Леси Цуренко в третьем круге Открытого чемпионата Франции над словачкой Магдаленой Рыбариковой вызвала восторг у болельщиков. В социальных сетях поклонники спортсменки делятся впечатлениями от успеха, называя украинку "царицей полей", намекая на грунтовые корты Roland Garros.

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Напомним, что матч продлился всего 61 минуту, за которую украинка просто уничтожила соперницу 6:4, 6:2. На счету 39-й ракетки мира из Украины две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. Её соперница, 19-я ракетка мира, выполнила три эйса, ошиблась при подаче два раза и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх имевшихся.

Напомним, что днем Элина Свитолина сенсационно проиграла малоизвестной румынке.

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Тема
Roland Garros
Персона
Леся Цуренко
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