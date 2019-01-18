Теннисный мачо и неудачник финалов: что известно о новом парне Свитолиной

Вопрос о личной жизни Элины Свитолиной еще с прошлой зимы не давал покоя болельщикам, когда украинская теннисистка рассталась с британцем Рисом Топли. Но на днях все перевернулось - Свитолина фактически призналась, что у нее есть новый бой-френд. Да еще и какой!

На матче Australian Open в боксе Свитолиной камера выхватила французского теннисиста Гаэля Монфиса, с которым украинку уже не раз замечали раньше. Ну а когда по окончании матча Элину прямо спросили об отношениях с Гаэлем, она плавно подвела к главному ответу: "Да, мы встречаемся".

Такой поворот событий по-своему шокировал украинских любителей тенниса. OBOZREVATEL выясняет, кто же этот чернокожий улыбчивый парень и как он покорил сердце первой ракетки Украины.

"Классический" француз с выбором между теннисом и футболом

Для любителей тенниса Монфис - личность далеко не новая. Постоянно на виду в турнирах ATP, не раз добирался до последних стадий турнира Большого шлема, и совсем недавно был 7-й ракеткой мира.

Гаэль Монфис atptour.com

Монфиса можно назвать "классическим французом" в разрезе демографической специфики этой страны. Родители Гаэля являются выходцами из Карибского бассейна и были фактически соседями: отец родом из Гваделупы, мать - из соседнего острова Мартиника. Традиционно во второй половине ХХ века они перебрались в Европу, осев в Париже. Там и родился Гаэль (а позже у него появился младший брат).

Отец Монфиса был футболистом, поэтому приоритет у Гаэля определися еще с детства - спорт. Но сам парень между футболом и теннисом решил выбрать второе, хотя в свободное время неплохо играет и в баскетбол (рост - 193 см). Но все же Гаэль посвятил жизнь теннисной ракетке, и не прогадал.

К слову, младший брат Гаэля - Дэрил - тоже занимается теннисом, и однажды братья даже выступили в парном разряде на 2012 Open Sud de France. Но ничего хорошего с этого не вышло - вылет в первом раунде.

Успешная карьера, но с "финальным" клеймом

Имея отличные данные и хорошую школу тенниса во Франции, Гаэль Монфис сполна реализовал свой потенциал. В профессионалах на корте он с 2004-го, и за это время добился немало побед в разных турнирах. Победитель в 7-ми турнирах ATP, полуфиналист двух турниров Большого шлема (French Open 2008 и US Open 2016), обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Франции, победитель трех юниорских турниров Большого шлема.

Гаэль Монфис atptour.com

Пиком карьеры Монфиса можно считать период с 2008-го по 2011 год. Тогда Гаэль основательно обосновался в топ-30 мирового рейтинга и в 2009-м даже зашел в 10-ку (но завершил год 13-м). Этому поспособствовало уверенное выступление в 2008-м на French Open, где Гаэль дошел до полуфинала и был остановлен самим Роже Федерером. В турнирах же ATP Монфис постоянно добирался до высоких стадий, не редко выходя в финал.

Но слово "финал" явно вызывает нервоз у Гаэля. Дело в том, что француз, несмотря на свою успешность, крайне неудачно проводил финалы турниров ATP. И поражений уже накопилось столько, что Монфис имеет один из худших балансов побед и поражений среди тех, кто играл в финалах не менее 10-ти раз. Теннисист 28 раз (!) выходил на решающий матч турнира ATP, но побеждал только в 7-ми (а это лишь 25 процентов). При этом Монфис почти 11 лет не мог выиграть турнир на открытом воздухе (с августа 2005-го по июль 2016 года), за это время уступив 11 финалов из 11-ти.

Позже, в 2016-м, конечно, было довольно неплохое утешение в виде US Open 2016, что привело к рекордному месту рейтинга ATP в карьере - №7. Но после с победами начало "барахлить", в основном из-за травм. В результате 2018-й Монфис завершил 29-м в мировом рейтинге.

Какой Монфис вне корта?

Когда время тенниса заканчивается, Монфис вливается в общество как классический спортсмен сегодняшних дней - отдых на прогулках, музыка, тусовки, также заглядывает в другой вид спорта (вышеупомянутый баскетбол). По разным данным, Монфис "глорит" за "Детройт Пистонс" и "Денвер Наггетс", в целом смотрит за НБА. А однажды француз снялся в клипе на песню "Hello" Мартина Сольвейга и Dragonette.

Гаэль уделяет немало внимания своему имиджу и не боится экспериментов (однажды сделав себе белые дреды), стараясь вполне соответствовать уровню селебрити. К слову, это находило продолжение и в его романтических отношениях с теннисистками. Ранее Монфис серьезно встречался с Доминикой Цыбульковой, также Гаэля связывали отношениями с Каролин Возняцки и Элиз Корне (хотя в двух этих случаях впору говорить лишь о краткосрочных романах).

Но в целом у Гаэля так и не сложилось с серьезными отношениями, которые бы заставляли говорить о семье. Как будет со Свитолиной? Это пока что очень скрытная и непредсказуемая страница жизни как самого Гаэля, так и Элины.

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