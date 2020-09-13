Победительница US Open заговорила про украинку на пресс-конференции

Японская теннисистка US Open-2020 Наоми Осака после победы на турнире призналась, что наибольший урок она извлекла для себя после матча с Мартой Костюк.

Оскака заявила, что встреча с украинкой стала ключевой на турнире.

"Думаю только над тем, как улучшить свои навыки. Скажем так, мне есть чему поучиться у каждой неудачи. Если честно, так я и делала на протяжении всех этих матчей на US Open. Думаю, больше остальных меня научила игра против Марты (Костюк – прим.), чувствую, что вела себя ужасно. С того момента я старалась быть более позитивной и думаю, что это очень хорошо сработало", – цитирует Осаку пресс-служба US Open.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летняя Костюк проиграла Наоми Осаке 4-6, 7-5, 3-6 в третьем раунде US Open

в феврале Костюк выиграла турнир ITF в египетском Каире с призовым фондом $60 тысяч, причем сделала это и в одиночном, и в парном разрядах

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