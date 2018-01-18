Теннисистка на Australian Open "перепутала" матч с сексом: опубликовано видео

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии против местной спортсменки Эшли Барти так громко стонала, что стала жертвой обструкции со стороны зрителей.

Сначала фанаты просто кричали в момент ударов Соболенко. Судья на вышке попросила их перестать, однако болельщики, напротив, начали изображать крики белорусской спортсменки и между розыгрышами.

После очередных просьб рефери в середине второго сета импровизированное представление прекратилось.

В итоге крики Соболенко не помогли, и она проиграла 7:6, 4:6, 4:6.

Напомним, что ранее в сети показали личные фото 15-летней украинки, ставшей сенсацией на Australian Open.