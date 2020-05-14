Теннисистка Елена Докич за 1,5 года похудела на 53 кг - фотофакт

Бывшая четвертая ракетка мира Елена Докич рассказала, что за 18 месяцев она похудела на 53 килограмма.

"Несмотря на то, что я и раньше выкладывала фото "до и после" и неприукрашенные фото, всегда нелегко говорить об этом публично. Я здесь не для того, чтобы хвастаться, как сильно похудела. Речь идет о трудном пути, по которому я еще долго буду идти, о психологической борьбе и борьбе с самой собой, и только потом о килограммах. Я знаю, как это нелегко, но нужно продолжать бороться. Будут взлеты и падения, но нужно двигаться вперед. Не изводить себя за тот бургер или торт, который вы съели, а двигаться вперед и стремиться быть лучшей версией себя, более здоровой и подтянутой. Все дело в балансе, а самое главное – оставаться психологически сильными и не переставать себя любить", – написала австралийская теннисистка сербского происхождения у себя в Instagram.

Елена Докич @dokic_jelena

Елена Докич @dokic_jelena

Елена Докич @dokic_jelena

Елена Докич @dokic_jelena

Елена Докич @dokic_jelena

Елена Докич @dokic_jelena

Елена Докич @dokic_jelena

Елена Докич @dokic_jelena

Елена Докич @dokic_jelena

Елена Докич @dokic_jelena

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Докич выпустила автобиографию, в которой она рассказала о домашнем насилии со стороны отца. 34-летняя победительница десяти турниров WTA подвергалась избиению и террору от Дамира Докича в течение всей своей карьеры с 1998 года.