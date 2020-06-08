Те, кто уехал из России, останавливаются в развитии – знаменитая теннисистка

Знаменитая российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что люди, уехавшие из РФ за границу, останавливаются в развитии.

"Я не люблю, когда начинают: "Там так все хорошо, а вот у нас...". Это неправда. Люди, которые рвутся поехать жить за границу, думают, что там так все хорошо, а там хуже. И на самом деле эти люди потом останавливаются в развитии, когда приезжают. В Америке на Брайтон-Бич идешь, и там люди: "Я с Рашки приехал, я не спикаю по-английски". Вот так разговаривают. Соответственно идет какая-то деградация, на мой взгляд", – цитирует слова Кузнецовой издание "Чемпионат".

Светлана Кузнецова

Отметим, что россиянка занимает 32-е место в рейтинге WTA. На ее счету четыре выхода в финалы турниров Большого шлема и две победы в них.

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