''Так не стой, а то Месси проверит'': фото Свитолиной озадачило поклонников

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продлила сотрудничество со своей спортивной компанией. На странице в Instagram теннисистка опубликовала фото с официальной презентации.

На снимке Элина позирует в новой экипировке компании с ракеткой и несколькими теннисными мячами.

Однако не всем болельщикам первой ракетки Украины этот образ пришелся по душе. "Пацанка", "Ужасная футболка", "Очень странный костюм", "Хуже формы здесь только макияж", "Ты так не стой, а то Месси проверит", - писали в комментариях фоловеры Свитолиной.

Криштиану Роналду

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии. В первом раунде турнира Большого шлема наша спортменка без проблем разобралась с швейцаркой Викторией Голубич.

В следующем поединке Свитолина сыграет со словачкой Викторией Кужмовой, которая в упорной борьбе обыграла украинскую теннисистку Катерину Козлову — 4:6, 6:4, 6:2. Матч состоится в ночь на 17 декабря. Начало встречи – 2:05 по киевскому времени.

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